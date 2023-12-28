Наушники OnePlus Buds 3 готовы к выходу

Компания OnePlus объявила, что на мероприятии 4 января будут представлены беспроводные наушники OnePlus Buds 3. На той же презентации покажут смартфон OnePlus Ace 3. Что до наушников, то их оснастят дизайном в стиле OnePlus Buds Pro 2, черной и голубой расцветками, вакуумной конструкцией с двойными динамическими драйверами на 10,4 мм и 6 мм, системой активного шумоподавления до 48 дБ, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, а также защитой от влаги в соответствии со степенями IP55/IPX4. Ориентировочная цена OnePlus Buds 3 пока не раскрывается.

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