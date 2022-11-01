Наушники Oneodio OpenRock Pro стали доступны за 69 долларов на Aliexpress

Не так давно были представлены беспроводные наушники Oneodio OpenRock Pro, исполненные в формате TWS. При разработке конструкции этой гарнитуры уделили повышенное внеине возможности комфортного ношения в течение длительного времени, а также возможности использования во время спортивных тренировок.

В корпусе есть дужка, обеспечивающая дополнительную фиксацию за ухом. Оснащена гарнитура динамиком диаметром 16.2 мм. Для соединения используют современный модуль Bluetooth 5.2 с поддержкой кодека aptX. Из особенностей также выделяется до 19 часов прослушивания музыки на среднем уровне громкости, а с учетом сеанса зарядки в кейсе это два дня использования.

Поддерживают технологии шумоподавления, как для воспроизведения звука, так и передачи голоса во время голоса. Корпус защищен от попадания воды и пыли по стандарту IPX5.

В рамках распродажи их можно приобрести со скидкой. Стоимость на это время составляет 69 долларов.