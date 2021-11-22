Наушники Oppo Enco Free2i TWS будут выпущены вместе с Reno 7 Series

В преддверии глобального представления смартфонов, Oppo подтвердила появление еще одного продукта. Компания готовится к выпуску новой пары беспроводных наушников под названием Oppo Enco Free2i. Компания показала наушники на своем официальном сайте. Ожидается, что грядущие наушники станут последним вариантом наушников Oppo Enco Free 2 TWS, которые были представлены в мае этого года вместе с серией Oppo Reno 6. Кроме того, некоторые рендеры грядущего Oppo Enco Free2i также появились в Интернете, предлагая их дизайн и некоторые характеристики.

Предстоящие наушники Oppo Enco Free2i TWS будут овальной формы. Наушники показаны в виде стержня в белом цвете. В розничную упаковку будет входить корпус для зарядки, кабель USB Type-C, а также дополнительный набор ушных вкладышей. Что касается спецификации, наушники поставляются с Bluetooth 5 для сопряжения с диапазоном подключения 10 м. Наушники будут обеспечивать диапазон частот от 20–20 000 Гц. Согласно отчету, Oppo Enco Free 2i предлагает большую емкость аккумулятора 480 мАч.
Комментарии и отзывы Oppo Enco Free2i TWS
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