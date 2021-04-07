Наушники Portronics Harmonics 230 Wireless Neckband с поддержкой быстрой зарядки

Компания Portronics представила новые спортивные наушники Harmonics 230 с возможностью быстрой зарядки.

Беспроводные спортивные наушники Harmonics 230 выпускаются в двух вариантах - синем и черном. Наушники с шейным ободом Portronics Harmonics 230 оснащены активной технологией модуляции шума CVC 6.0, которая позволяет устройству выдавать пользователю высококачественный звук без внешних шумовых помех.

Беспроводные наушники Harmonics 230 имеют поддержку Bluetooth 5.0, задняя часть наушников намагничена и изготовлено из силикона. Беспроводной шейный обод Portronics Harmonics 230 оснащен аккумулятором емкостью 110 мАч, который обеспечивает до семи часов непрерывной работы при полной зарядке. Устройство также имеет возможность быстрой зарядки, так как пятиминутная зарядка может обеспечить до одного часа непрерывной работы беспроводных наушников.

Portronics Harmonics 230 Wireless Neckband продаются за 28 долларов США.