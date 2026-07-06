Наушники QCY Melobuds N65 оценили в 40 долларов

Компания QCY объявила о выпуске беспроводных наушников Melobuds N65, которые получили динамические излучатели SQ3+. Новинка также характеризуется внутриканальной конструкцией, сертификацией Hi-Res Audio, поддержкой Bluetooth-аудиокодека LDAC для передачи аудио в высоком разрешении, поддержкой динамического пространственного аудио, гибридной системой активного шумоподавления с глубиной до 60 дБ, восемью микрофонами с системой шумоподавления на базе искусственного интеллекта для лучшей слышимости во время голосовых вызовов, игровым режимом с задержкой 45 мс, автономностью до 11 часов или до 50 часов с учетом зарядного футляра, черной, белой и голубой расцветками, а также защитой от брызг и пота в соответствии со степенью IPX5. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 40 долларов.