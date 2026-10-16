Наушники REDMI Clip Neo готовы к выходу

Компания Xiaomi объявила, что до конца месяца в Китае будут представлены беспроводные наушники REDMI Clip Neo с креплением в виде клипсы. Судя по рендерам, новинка выйдет в черной и жемчужно-белой расцветках. Технические параметры пока не раскрываются.

Напомним, что этой весной были выпущены бюджетные наушники REDMI Buds 8 с 11-мм динамическими драйверами, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, поддержкой кодека LHDC - V5, системой активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ и шириной полосы 4 кГц, тремя микрофонами для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, массой наушника 5 граммов, автономностью до 11 часов или 44 часов с учетом зарядного футляра, интеграцией с фирменной прошивкой HyperOS, черной, белой и зеленой расцветками корпуса, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4.