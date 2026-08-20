Наушники REDMI Headphones NEO оценили в 5690 рублей

Компания diHouse, дистрибьютор Xiaomi, объявила о выходе в российскую продажу наушников REDMI Headphones NEO. Новинка характеризуется 40-мм динамическим драйвером с диафрагмой с титановым покрытием, сертификацией Hi-Res Audio, подключением через кабель USB, системой активного шумоподавления с эффективностью до 42 дБ, тремя микрофонами и функциями ИИ для шумоподавления во время голосовых вызовов, автономностью до 72 часов с отключённым шумоподавлением, фирменным приложением Earbuds для настройки эквалайзера и обновления прошивки, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 5 часов работы), а также черной, белой и голубой расцветками корпуса. Цена наушников составляет 5690 рублей.