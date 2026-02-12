Наушники Realme Buds Air 8 Pro засветились в сети

В базе данных одного из международных регуляторов обнаружилось упоминание беспроводных наушников Realme Buds Air 8 Pro, что может говорить об их скором релизе. Напомним, что около месяца назад были выпущены наушники Realme Buds Air 8, которые получили двухдрайверную систему с 11-мм и 6-мм динамиками, сертификацию Hi-Res Audio, поддержку кодека LHDC 5.0, частоту дискретизации до 96 кГц, активное шумоподавление до 55 дБ, шесть микрофонов, голосового помощника Ear-by AI Assistant с для перевода в реальном времени, режим Ask AI на базе Google Gemini, время автономной работы до 14 часов или до 58 часов с учётом зарядного кейса, защиту от воды и пыли по стандарту IP55, игровой режим с задержкой 45 мс, возможность одновременного сопряжения с тремя устройствами и три расцветки корпуса. Цена наушников составляет 40 долларов.

