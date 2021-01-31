Наушники Realme Buds Air Pro выходят в России

Компания Realme объявила о том, что её полностью беспроводные наушники Realme Buds Air Pro будут официально представлены в России 9 февраля в 14:00 по московскому времени. В международной продаже новинка появилась в октябре прошлого года по цене в 68 долларов или около 5 165 рублей по актуальному курсу. Наушники характеризуются шумоподавлением до 35 дБ, 10-мм динамиками, аккумулятором ёмкостью 486 мАч с временем работы при подзарядке от футляра в 25 часов воспроизведения с выключенным шумоподавлением и 20 часов с включенным, поддержкой Bluetooth 5.0, быстрым сопряжением Google Fast Pair, защитой согласно степени IPX4 и режимом Bass Boost+.

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