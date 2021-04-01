Наушники Realme Buds Air2 выпущенные в Китае по цене 45$

Компания Realme провела конференцию по запуску новых продуктов, на которой представила наушники Buds Air2 ANC для китайского рынка.

Наушники Realme Buds Air2 TWS оснащены функцией ANC (активное шумоподавление), как и большинство аналогичных наушников. Наушники способны снизить внешний шум до 25 дБ и отфильтровать большинство низкочастотных звуков. Наушники поддерживают режим с низкой задержкой для игровых сессий. При включении этого режима, наушники снижают задержку до 88 мс, что делает его подходящим для игр. Новинка также поддерживает ENC (подавление шума окружающей среды) для звонков. Использование двойных микрофонов на двух наушниках также способствует более четкому разговору.

Realme Buds Air2 использует специальный чип R2, который помогает продлить срок службы батареи на 80% и уменьшить задержку на 35%. Каждый из них оснащен большим 10-миллиметровым динамическим блоком и флагманской алмазоподобной диафрагмой. Благодаря этому наушники обеспечивают более богатый басс, более чистый звук и лучшую частотную характеристику.

Realme Buds Air2 обеспечивают пользователя 5 часовым воспроизведением музыки без подзарядки. А с зарядным кейсом автономность можно увеличить до 25 часов. Ещё наушники получили интеллектуальное сенсорное управление, Bluetooth 5.2, функцию двухканальной передачи и водонепроницаемость IPX5. Realme Buds Air2 продается в Китае цене 45 долларов США и двух цветовых вариантах: Closer Black и Closer White.