Наушники Samsung Galaxy Buds+ не получат систему активного шумоподавления

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился новыми данными о полностью беспроводных наушниках Samsung Galaxy Buds+, которые анонсируют предположительно 11 февраля вместе со флагманским смартфоном Samsung Galaxy S20 на мероприятии Galaxy Unpacked.

Итак, по прошлым слухам аппарату прочили систему активного шумоподавления, но как стало известно сейчас, наушники не получат данную особенность. Но также источник утверждает, что Samsung Galaxy Buds+ получат больший аккумулятор, тем самым более длительное время работы, поддержку быстрой зарядки и улучшенное качество звука.