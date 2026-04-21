Официально: OnePlus Nord CE6 готов к выходу

Компания OnePlus объявила, что официальный релиз смартфонов Nord CE6 и Nord CE6 Lite состоится в Индии 7 мая. Производитель уже подтвердил наличие в старшей модели 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, фирменного чипа Touch Reflex с частотой опроса сенсора до 3200 Гц, батареи ёмкостью 8000 мАч, поддержки 27-Вт обратной зарядки, AMOLED-экрана с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также черной, белой и синей расцветками. OnePlus Nord CE6 Lite отличается чипсетом MediaTek Dimensity 7400 Apex (более миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu), аккумулятором на 7000 мАч, а также зеленым и черным цветовыми вариантами.