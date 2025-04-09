Наушники TECNO FreeHear 1 оценили в 5 тысяч рублей

Компания TECNO Mobile выпустила в российскую продажу беспроводные наушники открытого типа FreeHear 1, рекомендованная цена которых составляет 5 тысяч рублей. Новинка характеризуется формой клипсы, соединением из никель-титанового сплава, массой 4,6 г, 11-мм динамическими излучателями, технологией DirectSound для точного направления звука, диапазоном воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц, системой подавления шума во время телефонных разговоров, фирменным приложением Welife, батареей ёмкостью 40 мАч, зарядным футляром ёмкостью 460 мАч, автономностью до 5,5 часа или 28 часов с учетом зарядного кейса, а также защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4.

Apple получила патент на камеру в AirPods…
Недавно появилась информация о том, что компания Apple хочет разместить камеры в своих беспроводных наушн…
Представлены наушники Xiaomi Buds 5 Pro…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds 5 Pro, которая оценена в 205 до…
Представлены новые версии гарнитуры Stealth 600 и Stealth 50…
Компания Turtle Beach Corporation представила новые расцветки для беспроводных игровых гарнитур Stealth 6…
Наушники Xiaomi Buds 5 Pro представлены в Европе…
Несколько дней назад компания Xiaomi представила в Китае беспроводные наушники Buds 5 Pro и Buds 5 Pro Wi…
Audio-Technica представила наушники по «Звёздным войнам»…
Перед стартом мероприятия Star Wars Celebration Japan, которое пройдёт в Токио 18 апреля, компания Audio-…
Стильные наушники с клипсовой посадкой. Обзор Honor Choice E…
Сегодня поделимся опытом эксплуатации новинки Honor Choice Earbuds CLIP, беспроводных наушников в элегант…
Беспроводные наушники Redmi Buds 6 оценили в 40 евро…
Компания Xiaomi объявила о выпуске глобальной версии беспроводных наушников Redmi Buds 6, которые дебютир…
Представлены беспроводные наушники Machenike TH60…
Компания Machenike представила беспроводные наушники Machenike TH60, которые обойдутся на родном для прои…
Creative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANCCreative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANC
Беспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s ProБеспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s Pro
Недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 LiteНедорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 Lite
Недорогие наушники с шумоподавлением. Обзор HONOR CHOICE EARBUDS X7eНедорогие наушники с шумоподавлением. Обзор HONOR CHOICE EARBUDS X7e
Открытые беспроводные наушники. Обзор ATTITUD EarSPORTОткрытые беспроводные наушники. Обзор ATTITUD EarSPORT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor