Наушники TECNO FreeHear 1 оценили в 5 тысяч рублей

Компания TECNO Mobile выпустила в российскую продажу беспроводные наушники открытого типа FreeHear 1, рекомендованная цена которых составляет 5 тысяч рублей. Новинка характеризуется формой клипсы, соединением из никель-титанового сплава, массой 4,6 г, 11-мм динамическими излучателями, технологией DirectSound для точного направления звука, диапазоном воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц, системой подавления шума во время телефонных разговоров, фирменным приложением Welife, батареей ёмкостью 40 мАч, зарядным футляром ёмкостью 460 мАч, автономностью до 5,5 часа или 28 часов с учетом зарядного кейса, а также защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4.