Наушники Vivo TWS 3e оценили в 6 тысяч рублей

Компания Vivo выпустила в российскую продажу беспроводные наушники TWS 3e, которые доступны в черной и белой расцветках по цене в 6 тысяч рублей. Новинка оснащается динамическими излучателями диаметром 11 мм с композитной диафрагмой из углеродного биоволокна, интеллектуальной системой активного шумоподавления, поддержкой стереоэффектов DeepX 3.0, низкой задержкой в играх, защитой от пыли и влаги (степень IP54), поддержкой Bluetooth 5.3, временем автономной работы 11 часов без зарядного футляра и до 44 часов с подзарядкой, а также поддержкой быстрой зарядки.