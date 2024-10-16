Наушники Vivo TWS 3i выпустили в темно-синей расцветке

Компания Vivo выпустила на домашний китайский рынок новую версию беспроводных наушников TWS 3i, которая получила темно-синюю расцветку (Ink Blue). Ранее гарнитура была доступна только в белом цвете. Цена наушников составляет 14 долларов за базовый вариант со временем автономной работы до 45 часов или 18 долларов за версию с автономностью до 50 часов. Наушники получили внутриканальную конструкцию, 10-милллиметровый динамический драйвер, диапазон воспроизводимых частот 20 Гц-20 кГц, поддержку шумоподавления на базе ИИ, поддержку аудиокодеков AAC, SBC и LC3, объемный звук, защиту от влаги согласно степени IPX4 и модуль Bluetooth 5.3.