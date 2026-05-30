Наушники Vivo TWS 5e оценили в 35 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS 5e, которая получила 11-миллиметровые динамические излучатели. Новинка характеризуется поддержкой пространственного аудио для эффекта объема, гибридной адаптивной системой активного шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, двумя микрофонами и средствами ИИ для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4, игровым режимом с задержкой 42 мс, голосовым помощником, интеллектуальными голосовыми уведомлениями, переводом речи в реальном времени, автономностью до 55 часов с учетом зарядного футляра, массой наушника 4,3 грамма, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, а также черной, белой и голубой расцветками корпуса. Наушники уже появились в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 35 долларов.

