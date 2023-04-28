Наушники Vivo TWS Air оценили в 5 тысяч рублей

Компания Vivo дала старт российским продажам беспроводных наушников Vivo TWS Air, которые доступны в белой и синей расцветках по рекомендованной цене в 5 тысяч рублей. Новинка характеризуется форм-фактором вкладышей, массой одного наушника 3,5 грамма, короткими ножками с улучшенной посадкой, 14,2-мм динамиками с медной катушкой Daikoku и композитной диафрагмой, выполненной из биоуглеродного волокна, поддержкой активного шумоподавления с направленными микрофонами, диапазоном частот от 20 до 20000 Гц, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2, временем автономной работы до 4,5 часов или 25 часов с учетом зарядного кейса.