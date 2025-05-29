Наушники Vivo TWS Air3 оценили в 14 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих беспроводных наушников моделью TWS Air3, которая основана на 12-мм динамических драйверах с 4-слойной звуковой катушкой. Новинка характеризуется поддержкой аудиокодеков AAC, SBC и LC3, настройкой от Golden Ears, поддержкой пространственного звука и стереоэффектов DeepX 3.0, шумоподавлением на основе ИИ, адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0, функцией одновременного сопряжения с двумя устройствами, игровым режимом с задержкой 44 мс, временем автономной работы до 10 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы), массой одного наушника 3,6 грамма, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, а также белой, синей и розовой расцветками. Наушники уже доступны для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 14 долларов.