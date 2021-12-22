Наушники ZVOX AV52 с улучшенным шумоподавлением

Компания ZVOX Audio представила сегодня новейшее дополнение к своей линейке наушников с шумоподавлением AccuVoice - ZVOX AV52. Все наушники ZVOX оснащены AccuVoice, запатентованной технологией уточнения диалогов, которая использует технологию слуховых аппаратов, чтобы сделать голоса кристально чистыми даже при низкой громкости. Усовершенствованные алгоритмы, используемые AccuVoice, выделяют голоса из фоновых звуков, чтобы продвигать их вперед.

В дополнение к AccuVoice, новый ZVOX AV52 обладает некоторыми из тех же характеристик, что и его бестселлер AV50, включая высокое качество звука и исключительный комфорт для длительного непрерывного прослушивания. AV52 также обеспечивает значительно улучшенное шумоподавление и время автономной работы, предлагая совершенно новый уровень производительности и удобства для всего, от игр до видеоконференцсвязи. Они доступны на ZVOX.com в четырех цветах, включая черный, белый, синий и розовый, по рекомендованной розничной цене 69,99 долларов.

Другое примечательное улучшение AV52 - время автономной работы. Пользователи получат 24 часа непрерывного воспроизведения. Пользователи также могут подключить свои AV52 с помощью прилагаемого кабеля присоединившись к телефону, планшету или портативному компьютеру с помощью технологии aptX Bluetooth.