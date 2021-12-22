Наушники ZVOX AV52 с улучшенным шумоподавлением

В дополнение к AccuVoice, новый ZVOX AV52 обладает некоторыми из тех же характеристик, что и его бестселлер AV50, включая высокое качество звука и исключительный комфорт для длительного непрерывного прослушивания. AV52 также обеспечивает значительно улучшенное шумоподавление и время автономной работы, предлагая совершенно новый уровень производительности и удобства для всего, от игр до видеоконференцсвязи. Они доступны на ZVOX.com в четырех цветах, включая черный, белый, синий и розовый, по рекомендованной розничной цене 69,99 долларов.
Другое примечательное улучшение AV52 - время автономной работы. Пользователи получат 24 часа непрерывного воспроизведения. Пользователи также могут подключить свои AV52 с помощью прилагаемого кабеля присоединившись к телефону, планшету или портативному компьютеру с помощью технологии aptX Bluetooth.