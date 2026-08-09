Наушники iQOO TWS 5e выпустили в белом цвете

Компания iQOO объявила о выпуске новой версии беспроводных наушников iQOO TWS 5e, которая имеет белую расцветку Electric White. Цена новинки на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 20 долларов.

Напомним, что наушники имеют в своем оснащении 11-миллиметровые излучатели с биокомпозитной диафрагмой, фирменные игровые эффекты Monster Sound и пространственное звучание DeepX 3.0, поддержку аудиокодеков AAC, SBC и LC3, систему активного шумоподавления с эффективностью до 35 дБ, шумоподавление на базе ИИ во время голосовых вызовов, игровой режим с задержкой 42 мс, функцию одновременного соединения с двумя устройствами, поддержку Bluetooth 5.4, автономность до 11,5 часа или до 50 часов с учетом зарядного кейса, интерфейс USB Type-C, массу 4,1 грамма и защиту от влаги и пыли по стандарту IP54.
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