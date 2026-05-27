Sennheiser представила беспроводные наушники со съёмной батареей

Сегодня компания Sennheiser Momentum представила новые наушники под названием Momentum 5 Wireless. Внешне модель практически не изменилась по сравнению с Momentum 4 — здесь всё те же крупные чашки и довольно сдержанный дизайн без ярких отличий от конкурентов. Однако внутри появилось сразу несколько важных улучшений, включая обновлённую систему активного шумоподавления. Кроме того, здесь реализован съёмный аккумулятор, который пользователь сможет заменить самостоятельно для продления срока службы устройства. Кроме того, наушники по-прежнему используют 42-мм динамики, знакомые по Momentum 3 и Momentum 4, однако теперь модель получила сертификацию Hi-Res Audio и расширенную поддержку Bluetooth-кодеков, включая AptX Lossless.

Это позволяет передавать звук в качестве 16 бит / 44,1 кГц, соответствующем CD-формату, но только при использовании устройств с процессором Qualcomm и поддержкой Snapdragon Sound. Совместимость заявлена для некоторых смартфонов Sony и Motorola, тогда как устройства Samsung, Google и Apple эту функцию не поддерживают. Sennheiser также удвоила количество микрофонов. Теперь в каждой чашке установлено по четыре микрофона, что должно заметно улучшить систему шумоподавления. По словам компании, новые Momentum 5 в три раза эффективнее справляются с голосовым шумом и гулом в салонах самолётов. Дополнительные микрофоны и обновлённая ANC-система также положительно сказались на качестве голосовых звонков.