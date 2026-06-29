Vivo представила наушники TWS 5 Pro

Сегодня компания Vivo официально представила новые беспроводные наушники TWS 5 Pro, сделав акцент на Hi-Fi звук в лёгком и комфортном форм-факторе. Модель получила отдельный Hi-Fi ЦАП, гибридную акустическую систему с 11-мм динамическим драйвером и поддержку передачи аудио без потерь через Wi-Fi со скоростью до 4,6 Мбит/сек. Это должно обеспечить более высокую детализацию, повышенную чистоту звучания и минимальные потери из-за сжатия. Также здесь реализованы пространственное звучание и адаптивная настройка звука, которая подстраивается под контент и окружающую обстановку. Для голосовой связи предусмотрено четыре микрофона с системой интеллектуального шумоподавления Deep Sea Intelligent Noise Cancellation 2.0, способной снижать шумы до 60 дБ и улучшать разборчивость речи даже в очень шумной среде.

По автономности модель выглядит очень уверенно для своего класса — с кейсом общее время работы достигает до 50 часов при использовании кодека AAC и выключенном шумоподавлении. В режиме одного заряда наушники обеспечивают около 11 часов воспроизведения музыки в AAC без ANC, а при использовании Wi-Fi lossless и выключенном шумоподавлении время сокращается примерно до 5 часов. Быстрая зарядка позволяет получить около двух часов прослушивания всего за 5 минут в кейсе, но реальные показатели будут зависеть от громкости, включённого шумоподавления и выбранного кодека. Но всё равно звучит очень даже прилично, особенно на фоне конкурентов.
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