Представлены беспроводные наушники QCY N20 Pro Gold Edition с

Компания QCY пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью N20 Pro Gold Edition, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 20 долларов. Новинка характеризуется 13-мм динамическими излучателями, поддержкой 360-градусного пространственного звучания, системой активного шумоподавления ANC с эффективностью до г 50 дБ, шестью микрофонами технологией ENC для устранения постороннего шума во время голосовых вызовов, функцией одновременного подключения к трём устройствам, массой одного наушника 4,6 грамма и временем автономной работы до 40 часов с учетом зарядного футляра.

Наушники Nothing Ear (3a) оценили в 100 евро …
Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Ear (3a), которые получили 12-мм ди…
Глобальную версию REDMI Buds 8 оценили в 50 евро …
Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок беспроводные наушники REDMI Buds 8, которые дебютировали в …
Наушники OPPO Enco Air 5s оценили в 45 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Air5s, которые могут похвастаться…
Гарнитуру Lenovo Aurora GH15 оценили в 35 долларов …
Компания Lenovo пополнила ассортимент беспроводных игровых гарнитур моделью Aurora GH15, которая получила…
Наушники Vivo TWS 5e оценили в 35 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS 5e, которая получила 11-миллиметро…
Полноразмерные наушники Koss A/550 оценили в 305 долларов …
Компания Koss объявила о выходе полноразмерных открытых наушников Koss A/550, которые получили фирменную …
Nothing выпустила недорогие наушники Ear 3A…
Компания Nothing официально представила новую модель доступных беспроводных наушников Ear 3A. Стоит отмет…
Беспроводные наушники OPPO Enco Air5 оценили в 30 долларов …
Компания OPPO объявила о выходе беспроводных наушников Enco Air5, которые базируются на 12-миллиметровых …
Обзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфоновОбзор EKSA Mako BT. Игровая беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов
Razer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПКRazer Barracuda X Chrome обзор и тесты беспроводной игровой гарнитуры для консолей и ПК
Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраномОбзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключениемОбзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключением
Обзор Bloody GR285. Беспроводная игровая гарнитура с тремя вариантами соединенияОбзор Bloody GR285. Беспроводная игровая гарнитура с тремя вариантами соединения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor