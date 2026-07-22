Представлены беспроводные наушники QCY N20 Pro Gold Edition с

Компания QCY пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью N20 Pro Gold Edition, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 20 долларов. Новинка характеризуется 13-мм динамическими излучателями, поддержкой 360-градусного пространственного звучания, системой активного шумоподавления ANC с эффективностью до г 50 дБ, шестью микрофонами технологией ENC для устранения постороннего шума во время голосовых вызовов, функцией одновременного подключения к трём устройствам, массой одного наушника 4,6 грамма и временем автономной работы до 40 часов с учетом зарядного футляра.