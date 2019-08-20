Наушники с шумоподавлением Enco Q1

О самих наушниках известно крайне мало. Шейное крепление имеет цельную конструкцию без каких-либо швов и соединений. Благодаря наличию четырёх микрофонов (по паре с каждой стороны) устройство поддерживает двойное активное шумоподавление с прямой и обратной связью. Внешние микрофоны улавливают окружающие шумы до поступления в ухо, обрабатывая их и создавая точный и противоположный сигнал, чтобы тем самым заглушить внешние звуки. Внутренние микрофоны, использующиеся для обратной связи, отвечают за повышенную шумоизоляцию. Такая комбинация гарантирует шумоподавление для широкого диапазона частот.Это беспроводные внутриканальные затычки с нашейным креплением. Главная их особенность — технология двойного гибридного шумоподавления. О стоимости новинки пока неизвестно.