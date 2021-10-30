Научитесь играть на укулеле с помощью Populele 2 Pro Smart Ukulele

Музыканты, и те кто хочет научиться играть на укулеле, могут быть заинтересованы в новой умной укулеле Populele 2. Осваивайте свои любимые песни за считанные минуты с помощью Populele 2 Pro Smart Ukulele. Используя современные технологии, чтобы сделать изучение одного из самых любимых инструментов в мире быстрым, увлекательным и простым для пользователей любого уровня.

Следите за тем, как интеллектуальная светодиодная накладка на грифе направляет вас к нужным аккордам, показывая вашим пальцам, куда нажимать дальше. Наслаждайтесь эпическим звуком студийного качества с предусилителем PopuBoost, встроенным для потрясающей реверберации, хоруса. И оставайтесь мотивированными с приложением, которое включает в себя бесконечные бесплатные видео-уроки, обширную библиотеку популярных песен и новую игровую стратегию обучения, которая помогает вам двигаться вперед, повышать уровень и играть лучше с каждым днем.