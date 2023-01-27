Названы цены на Samsung Galaxy S23

До официального анонса смартфонов Samsung Galaxy S23 осталось меньше недели, так что количества интересной информации об этих гаджетах появилось очень много. Например, стоит начать с того, что сегодня инсайдеры слили официальные цены на гаджеты из линейки Galaxy S23 для рынка США. Базовая модель Galaxy S23 с минимальным объёмом оперативной и встроенной памяти обойдётся пользователю в 799 долларов — этого хватит, чтобы создать конкуренцию более дорогому iPhone 14 в базовой комплектации. Дальше идёт Galaxy S23 Plus, который стоит 999 долларов — производителю удалось сохранить устройство за моральным порогом в 1000 долларов, который многим покупателям тяжело переступить, что тоже достаточно разумно — гаджет будет пользоваться спросом.

Самым продвинутым гаджетом в линейке выступает Galaxy S23 Ultra — он продаётся за 1199 долларов в базовой комплектации и является прямым конкурентом iPhone 14 Pro, который предоставляет те же возможности, но немного проще в плане системы камер. Получается довольно конкурентоспособная цена, которая привлечёт внимание аудитории, хотя стоит сразу отметить, что производитель делает ставку на доступность базовых моделей, тогда как варианты с большим объёмом памяти будут куда более дорогими. Впрочем, если вам нужно больше памяти, то любой производитель потребует больше денег, так что это не новость. В целом цены на Galaxy S23 довольно приятные и если гаджет может чем-то похвастаться, то своих денег он точно стоит.
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