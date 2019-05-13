Неанонсированный флагман Redmi случайно показали на официальном сайте Xiaomi

В сети появляется все больше информации о новом флагмане бренда Redmi. На этот раз в китайской соцсети Weibo выложили изображение с подробными характеристиками устройства. Автор уверяет, что информацию о смартфоне случайно разместили на официальном сайте Xiaomi.

Смущает то, что снимок сделан не с сайта, а с экрана монитора компьютера, а название смартфона скрыли. Внешне изображение модели очень напоминает один из постеров Redmi Note 7 Pro: тот же дизайн (за исключением камер), цвет и даже время на экране.

А вот характеристики сходятся с теми, которые были озвучены раньше. Это процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6,39-дюймовый дисплей, корпус из стекла, 20-мегапиксельная выдвижная фронтальная камера, тройная камера с разрешением основного сенсора 48 Мп и 18 месяцев гарантии.

А вот емкость аккумулятора меньше ожидаемых 4000 мАч — 3600 мАч, зато с поддержкой быстрой зарядки 27W (как у Mi 9). На выбор есть три расцветки: классическая черная и градиентные синяя и красная. Подтвердятся ли эти характеристики — узнаем уже скоро. Когда именно состоится анонс — неизвестно, но он уже точно не за горами.