Neat Microphones представляет USB-микрофон Bumblebee II для стримеров

Neat Microphones, инновационный бренд высококачественных цифровых USB и аналоговых микрофонов от Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), сегодня представил профессиональный кардиоидный конденсаторный USB-микрофон Bumblebee II, новейший микрофон, представленный в рамках новой линейки Neat 2021 года. Bumblebee II - это последний аксессуар, созданный теми же экспертами, которые основали Blue Microphones и разработали преобразующие, отмеченные наградами микрофоны, которые изменили способ передачи голоса, музыки и прочего профессионального творца. Bumblebee II является преемником Neat их знаменитого оригинального микрофона Bumblebee, который считался лучшим выбором среди потребителей и профессионалов.

Bumblebee II - это универсальный и простой в использовании USB-конденсаторный микрофон, обеспечивающий цифровой аудиовыход профессионального качества 24 бит / 96 кГц. Это идеальное решение для голосовых конференций, создателей контента, стримеров, подкастеров, геймеров, вокалистов, музыкантов и художников за кадром. Bumblebee II с одиночным внутренним противоударным капсюлем среднего размера 25 мм является отличным персональным микрофоном для ноутбуков, настольных компьютеров, планшетов и любого другого аудиоустройства с портом USB. Кроме того, Bumblebee II оснащен монитором для наушников с нулевой задержкой, регулятором громкости, регулятором усиления микрофона и регулятором микширования для мониторинга источника и воспроизведения. Изящная и прочная настольная подставка на кронштейне обеспечивает устойчивость на любой поверхности, а Bumblebee II можно легко использовать с традиционной подставкой для микрофона или креплением на штанге. В комплект входит кабель USB Type C - USB Type A.
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