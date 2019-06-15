Недешевый смартфон OnePlus 7

Для качественной съемки фото и видео даже в тёмное время суток смартфон оснащён продвинутой двойной камерой с разрешением основного сенсора 48 Мп с диафрагмой f/1.7 и функцией стабилизации изображения.Вычислительной мощности флагманского процессора Snapdragon 855 при поддержке 8 ГБ оперативной памяти хватит не на один год — всерьёз нагрузить такую начинку в перспективе могут разве что самые требовательные мобильные игры. Ёмкость аккумулятора составляет 3700 мАч — его хватит на весь день при умеренном использовании, а быстро «залить» недостающие проценты поможет функция быстрой зарядки.Громоздкие «моноброви» смартфонов постепенно становятся историей — фронтальная камера OnePlus 7 разместилась в области небольшого «островка» в форме капли, который практически не обрезает картинку при полноэкранном просмотре. Под 6,41-дюймовым AMOLED-дисплеем расположился сканер отпечатков пальцев — такой метод разблокировки удобнее, чем при размещении датчика на задней крышке.Стоимость новинки составит 340 долларов.