Недорогоая новинка Neffos C5 Plus

Специальные Go-приложения от Google на смартфонах с поддержкой Android Go занимают меньше места и открываются быстрее на 15% по сравнению со стандартной оболочкой Android. При подключении устройства к мобильному интернету по умолчанию активируется функция экономии трафика для ограничения передачи данных.Neffos C5 Plus оснащен 5,34-дюймовым Full View-дисплеем с соотношением сторон 18:9, построен на базе четырехъядерного процессора с 1 ГБ оперативной памяти и имеет накопитель на 8 или 16 ГБ в зависимости от версии. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 2200 мАч. В новинке два слота: один для SIM-карт формата micro и один слот для microSD объёмом до 64 ГБ. Смартфон поддерживает режим Dual Standby и беспроводное подключение через Wi-Fi и Bluetooth. Стоимость смартфона составит 4600 тысяч рублей.