Недорогой Realme 8 получил дисплей Super AMOLED

Руководитель компании Realme Мадхав Шет поделился фотографией смартфона Realme 8 и его упаковки, раскрывающей его ключевые характеристики. Примечательно, что снимок был сделан на смартфон Realme 8 Pro. Что до Realme 8, то он характеризуется 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED, восьмиядерной платформой Helio G95, которую можно встретить в предшественнике Realme 7, батареей ёмкостью 5000 мАч, проводной быстрой зарядкой мощностью 30 Вт посредством разъёма USB-C, а также тыльной квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп. Realme 8 Pro получит 108 Мп камеру и более производительный процессор. Также был опубликован снимок, сделанный на Realme 8 Pro в режиме Tilt-shift.