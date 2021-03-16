Недорогой Realme C25 получит аккумулятор на 6000 мАч

Компания Realme объявила о том, что официальная презентация смартфона Realme C25 состоится 23 марта. Ранее аппарат засветился на сайтах различных сертификационных ведомств, вроде NBTC или EEC. Аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G70 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 2EEMC2, 6,5-дюймовый экран, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, которая будет расположена в несколько устаревшем каплевидном вырезе, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, дактилоскпический сенсор, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт. Цена смартфона не раскрывается, но вряд ли она превысит 200 долларов.