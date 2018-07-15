Недорогой девайс Meizu M6T

Рабочей средой для программного обеспечения служит 7-й релиз Android Nougat с графической надстройкой оболочкой Flyme OS 6.2. Электронная начинка базируется на 8-ядерном мобильном чипсете MediaTek MT6750, работающем на частоте 1,5 ГГц.Дисплей аппарата имеет размер 5,7 дюйма, четкость изображения составляет 1440 х 720 пикселей. Модули основной камеры имеют разрешение 13 МП и 2 МП. Селфи-камера снабжена объективом на 8 МП. В наличии имеется дактилоскопический сканер, модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС, два слота для SIM-карт и слот расширения памяти microSD (есть ограничение до 128 ГБ).О стоимости смартфона пока неизвестно.