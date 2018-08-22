Недорогой iPhone 9 может получить характеристики iPhone 7

Разработчик Гильермо Рэмбо раскопал в среде разработки Xcode сведения о 6,1-дюймовом iPhone 9, который должен стать самой доступной из трех будущих новинок Apple. Сообщается, что аппарат получит процессор A10 и дисплей DCI-P3. Стало быть, нас ждет смартфон с начинкой iPhone 7 в безрамочном дизайне. Ранее сообщалось, что iPhone 9 получит LCD-дисплей с тонкими рамками, поддержку функции Face ID, 3 ГБ оперативной памяти и слоты для двух SIM-карт. Есть вероятность, что речь все-таки идет о по-настоящему доступном iPhone SE 2, анонса которого ждали в июне, но этого так и не произошло. Помимо iPhone с 6,1-дюймовым экраном, нас ждет выход двух OLED-моделей: нового 5,8-дюймового iPhone X и 6,5-дюймового iPhone X Plus.