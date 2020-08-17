Недорогой игровой ноутбук Redmi G появился в продаже

Бренд Redmi дал старт китайским продажам игрового ноутбука Redmi G, который был представлен три дня назад. Традиционно продажи стартовали на домашнем для производителя китайском рынке. Цена ноутбука составляет 720, 835 и 950 долларов в зависимости от версии.

Новинка оснащается процессорами Intel Core H (i5-10200H, i5-10300H и i7-10750H, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 МГц (есть еще один слот), накопителем SSD PCIe на 512 ГБ (есть дополнительный слот), 16,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц в двух старших моделях, интерфейсами USB-C, USB 3.1 Gen2 Type-A, USB 2.0, mini DP 1.4, HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников и комплектным блоком питания мощностью 180 Вт.
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