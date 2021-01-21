Недорогой ноутбук Chuwi HeroBook Pro+ появился в продаже

Компания Chuwi дала старт продажам ноутбука HeroBook Pro+, который уже успели прозвать самой доступной моделью с 3K-дисплеем. Напомним, что новинка оценена всего в 270 долларов. Ноутбук оснастили 13,3-дюймовым дисплеем производства Samsung с разрешением 3200:1800 пикселей (плотность 278 ppi), процессором Intel Celeron J3455, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 128 ГБ флэш-памяти eMMC со скоростью чтения и записи в два раза выше, чем у жёсткого диска, корпусом из поликарбоната массой 1160 г, поддержкой 24-Вт зарядки и полимерно-литиевой батареей ёмкостью 38 Втч.

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