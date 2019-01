Недорогой смартфон Alcatel 1C

Компания Alcatel выпустила безрамочную новинку. Alcatel 1C (2019) — компактная модель с 5-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9. Корпус смартфона имеет текстурированную антискользящую поверхность, выполненную в чёрном и синем цветах. Смартфон работает на оптимизированной платформе Android Oreo (версия Go), которая создана для устройств начального уровня, обеспечивая быструю работу. Она содержит предустановленные приложения Google, которые занимают меньше места и более эффективно используют данные: Google Go, Files Go, Google Maps Go, YouTube Go и Gmail Go, a также оптимизированные версии Chrome, Google Play и Gboard. На Alcatel 1C (2019) также установлен голосовой помощник «Google Ассистент».Стоимость смартфона составит 7900 тысяч рублей.