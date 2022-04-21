Недорогой смартфон Blu F91 получил поддержку 5G

Компания Blu выпустила смартфон Blu F91, который оценен в 200 долларов в рамках молниеносной распродажи. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, 6,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп (датчик Samsung GM1), 5 Мп (угол обзора 115°), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик для замера глубины сцены), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной и 10-Вт беспроводной зарядок, модулем NFC, предустановленной ОС Android 11, модемом 5G, а также наушниками и адаптером питания в комплекте поставки.