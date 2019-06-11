Недорогой смартфон HTC Desire 19+ получил тройную камеру

2019-06-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HTC Desire 19+; [8]
Помимо мощного смартфона U19e, компания HTC представила сегодня и более доступную модель HTC Desire 19+. Новинку оснастили платформой MediaTek Helio P35, 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1520 пикселей, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3850 мАч, тройной основной камерой на 13 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой с датчиком разрешением 16 Мп, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппарат появится в продаже в начале следующего месяца по цене 280 и 310 евро в зависимости от версии.


Комментарии:
Samsung анонсировал смартфоны Galaxy S10...
Samsung анонсировал смартфоны Galaxy S10Компания Samsung, спустя три месяца после анонса Galaxy S10 и Galaxy S10+, представила смартфоны в ярко-к...
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S: новая «умная...
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S: новая «умнаяКомпания Xiaomi, вслед за электронной книгой Ink Case Smart Electronic Paper, выпустила новую «умную» лам...
Царство мертвых уже открыто для игроков ...
Царство мертвых уже открыто для игроков Ubisoft выпустила второй эпизод истории «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed: Odyssey. ...
Смарт-колонка Samsung Galaxy Home выйдет...
Смарт-колонка Samsung Galaxy Home выйдетКомпания Samsung ещё в августе прошлого году вместе с фаблетом Galaxy Note 9 анонсировала смарт-колонку G...
Флагман LG G7 ThinQ начал получать обнов...
Флагман LG G7 ThinQ начал получать обновЕщё в январе компания LG выпустила стабильную версию ОС Android 9 Pie для флагмана LG G7 ThinQ, но вот то...
Смартфон HTC U19e получил SoC Snapdragon...
Смартфон HTC U19e получил SoC SnapdragonКак и ожидалось, компания HTC представила сегодня смартфон HTC U19e, слухи о котором появились незадолго ...
Samsung готовит смартфон Galaxy A90 с чи...
Samsung готовит смартфон Galaxy A90 с чиКомпания Samsung в апреле этого года анонсировала смартфон Galaxy A80, а сейчас готовит флагманскую модел...
Sony разрабатывает новую Xperia с шестью...
Sony разрабатывает новую Xperia с шестью Nokia 9 PureView в настоящее время имеет самое большое количество камер на задней панели, в общей сложно...


Обзор Candy FCPS 815 XL. Электрическая независимая духовка с функцией параОбзор Candy FCPS 815 XL. Электрическая независимая духовка с функцией пара
Обзор INOI kPhone 4G. Недорогой детский смартфонОбзор INOI kPhone 4G. Недорогой детский смартфон
Обзор Honor 10i 128GB. Бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор Honor 10i 128GB. Бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор Qumo Arsenal. Игровая гарнитура с подсветкой и микрофономОбзор Qumo Arsenal. Игровая гарнитура с подсветкой и микрофоном
Обзор Baseus BS-EU905 и Data Cable. Быстрая зарядка и кабель для смартфона Обзор Baseus BS-EU905 и Data Cable. Быстрая зарядка и кабель для смартфона
Презентация 11 bit studios: Frostpunk дл...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk длНедавно мы побывали на московской презентации от разработчика компьютерных игр 11 bit studios, где мы узн...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для ...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для Современные геймеры отлично понимают, что для побед в виртуальных состязаниях нужно не только хорошую реа...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшая...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшаяМы стараемся рассказывать только про хорошие игры, ведь о плохих говорить просто нет желания и смысла. Но...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваром...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваромВаша девушка не умеет готовить и не хочет учиться? Посадите ее играть в Cooking Simulator и довольно быст...
Предварительный обзор Stream Deck XL. По...
Предварительный обзор Stream Deck XL. ПоСовременный интернет полкностью покорился стримерам — людям нравится смотреть прямые трансляции, нравится...
Предварительный обзор Cooler Master Hype...
Предварительный обзор Cooler Master HypeЕсли вы собираете компьютер или планируете его немного прокачать, то советуем обратить внимание на данную...
Marshall представила портативную акустик...
Marshall представила портативную акустикКаждый готовится к лету по-своему: одни сбрасывает лишние килограммы, другие выбирают отели на морском по...
Constructor Plus — ретро-стратегия в све...
Constructor Plus — ретро-стратегия в свеНедавно мы побывали на закрытом показе игры Constructor Plus. Она представляет собой переиздание оригинал...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. ...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. У компании Huawei сейчас серьезные проблемы и производитель вскоре может потерять серьезную часть рынка, ...
Veeam рассказала, к чему должны стремить...
Veeam рассказала, к чему должны стремитьПо данным исследователей, к 2025 году общий объем сгенерированных человечеством данных превысит 175 зетта...
Предварительный обзор Vivo Y12. Достойны...
Предварительный обзор Vivo Y12. ДостойныМногие пользователи уверены, что современные смартфоны с более-менее производительной начинкой стоят край...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. Лучшая...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. ЛучшаяЕсли вы большой фанат ролевых игр и хотите получить максимум удовольствия от процесса прохождения интерес...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor