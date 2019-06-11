Недорогой смартфон HTC Desire 19+ получил тройную камеру

Помимо мощного смартфона U19e, компания HTC представила сегодня и более доступную модель HTC Desire 19+. Новинку оснастили платформой MediaTek Helio P35, 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1520 пикселей, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3850 мАч, тройной основной камерой на 13 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой с датчиком разрешением 16 Мп, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппарат появится в продаже в начале следующего месяца по цене 280 и 310 евро в зависимости от версии.