Флагман iQOO 16 показали на пресс-рендерах

Компания iQOO объявила, что официальный релиз флагманского смартфона iQOO 16 состоится 29 сентября в Китае. Также производитель опубликовал качественные изображения грядущей в новинки в трех расцветках: Chasing Light с лазерной голографической технологией, белой Legend с магнетронным напылением и фиолетовой Racing Track. Ранее было подтверждено, что смартфон оснастят экраном Samsung Everest с разрешением 2K, кадровой частотой 165 Гц, новым люминесцентным материалом Samsung M16 и технологией 2K LEAD 2.0. Предполагается, что в качестве аппаратной основы в смартфоне выступит грядущий 2-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.