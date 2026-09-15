Флагман iQOO 16 показали на пресс-рендерах

Компания iQOO объявила, что официальный релиз флагманского смартфона iQOO 16 состоится 29 сентября в Китае. Также производитель опубликовал качественные изображения грядущей в новинки в трех расцветках: Chasing Light с лазерной голографической технологией, белой Legend с магнетронным напылением и фиолетовой Racing Track. Ранее было подтверждено, что смартфон оснастят экраном Samsung Everest с разрешением 2K, кадровой частотой 165 Гц, новым люминесцентным материалом Samsung M16 и технологией 2K LEAD 2.0. Предполагается, что в качестве аппаратной основы в смартфоне выступит грядущий 2-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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