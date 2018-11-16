Недорогой смартфон Honor 10 Lite засветился на видео

В сеть утекло рекламное видео со смартфоном Honor 10 Lite или Honor 10 Youth, официальный анонс которого состоится только 21 ноября. Судя по ролику, нас ждет вертикально ориентированная двойная камера, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также красная и синяя градиентные расцветки.

Согласно базе данных китайского регулятора TENAA, смартфон получит 6,21 дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, двойную основную камеру с разрешением 13 и 2 Мп, фронтальную камеру на 24 Мп, фирменный чипсет Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3320 мАч и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Цена новинки составит 200-250 долларов.