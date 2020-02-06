Недорогой смартфон Honor 20i подешевел до $124

Популярный прошлогодний смартфон Honor 20i подешевел вдвое с момента начала продаж. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти теперь стоит $124, вместо начальных $238.

Гаджет оснастили 6,21-дюймовым дисплеем с разрешение 2340:1080 пикселей, аккумулятором на 3400 мАч, фирменной платформой Kirin 710, тройной основной камерой на 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, 4-6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, поддержкой технологии GPU Turbo 2.0, сканером отпечатка пальцев, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой EMUI 9. Размеры смартфона равны 154,8:73,8:8 мм, а масса – 164 г.