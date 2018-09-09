Недорогой смартфон Honor 8X Max

Гаджет может базироваться на мобильных процессорах, включающих в себя 8 вычислительных ядер: Qualcomm Snapdragon 660 либо Snapdragon 636. Арсенал памяти состоит из 4 ГБ/6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ внутреннего флэша. Гаджет получил батарею приличной мощности – на 5000 мАч, к тому же, есть функция ускоренной зарядки. Весит фаблет 210 граммов при габаритах 177,57 х 86,24 х 8,13 мм.Устройство отличается огромным размером экрана – 7,12 дюйма. Дисплей обеспечивает разрешение 2244 х 1080 пикселей. Формат составляет 18,7:9. Камера для селфи и видеозвонков получила оптику на 8 МП. Главная камера включает блок из двух сенсоров разрешением 16 МП и 2 МП. На тыльной панели размещен сканер, идентифицирующий владельца по отпечаткам пальцев.Стоимость смартфона составит 280 долларов.