Недорогой смартфон Inoi R7

Inoi R7 новая модель выйдет в этом году с хорошими характеристиками. Дисплей гаджета имеет формат 18:9, размер 5,5 дюйма и четкость изображения 1280 х 640 пикселей. Емкость батареи равна 4750 мАч. Основная камера включает два модуля на 8 МП и 0,3 МП, селфи-камера получила оптику на 5 МП.На смартфон в качестве рабочей среды для софта установлена 7-я версия Android Nougat. Схема собрана на базе процессора MediaTek MT6580. Набор памяти состоит из 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ внутреннего флэша.Стоимость смартфона составит 5900 рублей.