Недорогой смартфон Lenovo K5 получил Full Screen-экран

Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов моделями K5 и K5 Play, которые получили двойную камеру и Full Screen-экран с соотношением сторон 18:9. Lenovo K5 оснастили 8-ядерным процессором MediaTek MT6750 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графикой Mali-T860, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 13 и 5 Мп основной камерой, а также операционной системой Android 7.1 Nougat.

Модель Lenovo K5 Play получила восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 и 2 Мп основную камеру, а также предустановленную операционную систему Android 8.0 Oreo. Обе новинки оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, 8 Мп фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев, слотом Hybrid Dual SIM (micro + nano / microSD) и аккумулятором на 3000 мАч. Lenovo K5 будет стоить 140 долларов, а Lenovo K5 Play оценен в 110 долларов за младшую версию.