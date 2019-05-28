Недорогой смартфон Lenovo Z6 Youth Edition появился в продаже

2019-05-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Lenovo Z6 Youth Edition; [35]
Компания Lenovo дала старт продажам смартфона Lenovo Z6 Youth Edition, который получил отличные характеристики при невысокой цене. Новинку оснастили стеклянной задней панелью с керамическим покрытием, рамкой из магниевого сплава, 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и поддержкой стандарта HDR10, 8-ядерным чипсетом Snapdragon 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4050 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки, тройной основной камерой с модулями на 16, 8 и 5 Мп и объективами со светосилой F/1,8, F/2,4 и F/2,2 соответственно, 16 Мп фронтальной камерой поддержкой объемного звука, дактилоскопическим сенсором на задней панели, разъемом USB-C и 3,5 мм разъемом для наушников. Смартфон оценен в 159 и 246 долларов в зависимости от версии.


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