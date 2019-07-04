Недорогой смартфон Lenovo Z6 получил OLED-экран

Компания Lenovo представила смартфон Z6, который может составить конкуренцию Xiaomi Mi9T. Новинка оснащается 6,39-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью до 600 кд/м2 и поддержкой HDR10+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 730, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с главным 24 Мп датчиком Sony IMX576, а также 8 Мп и 5 Мп вспомогательными камерами, портом USB Type-C, 3,5-мм, разъемом для наушников, аккумулятором на 4000 мАч и ОС Android 9 Pie с фирменной надстройкой ZUI 11. Версия с 6/64 ГБ памяти оценена в 280 долларов, с 6/128 ГБ в $300, а за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти придется выложить 360 долларов.