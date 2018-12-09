Недорогой смартфон Meizu C9

2018-12-09, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Meizu C9; [94]
Новинка имеет в наличии батарею на 3000 мАч, модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС и беспроводные адаптеры Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G VoLTE. Устройство весит 140 граммов и имеет габариты 146,4 х 70 х 8,5 мм.В основе электронной схемы лежит 4-ядерный чипсет SC9832E, работающий на частоте 1,3 ГГц. Комплект памяти состоит из 2 ГБ «оперативки» и встроенного флэш-модуля на 16 ГБ, что по современным меркам выглядит весьма скромно. Впрочем, в девайсе имеется слот расширения для карт памяти microSD, позволяющий поднять объем на 128 ГБ. Программной средой выступает Android Oreo 8-й версии.Дисплей гаджета имеет размер диагонали 5,45 дюйма, обеспечивая разрешение 1400 х 720 пикселей. Камеры бюджетника снабжены оптикой на 13 МП и 8 МП.Стоимость смартфона составит 70 долларов.


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