Недорогой смартфон Nokia 210

Девайс оснастили камерой на 0,3 МП, тюнером FM, стандартным аудиовыходом на наушники диаметром 3,5 мм и microUSB-портом для зарядки и связи с компьютером.Телефон имеет размеры 120,8 × 53,49 × 13,81 мм. Корпус имеет три варианта расцветки: черную, красную и серую. Энергоснабжение возложено на аккумулятор емкостью 1020 мАч. Производитель обещает, что одного заряда батареи хватит на 20 суток автономной работы в режиме standby и на 18 часов в режиме телефонных переговоров.Телефон имеет размеры 120,8 × 53,49 × 13,81 мм. Корпус имеет три варианта расцветки: черную, красную и серую. Энергоснабжение возложено на аккумулятор емкостью 1020 мАч. Производитель обещает, что одного заряда батареи хватит на 20 суток автономной работы в режиме standby и на 18 часов в режиме телефонных переговоров.Модель представляет собой моноблок в классическом исполнении с физическими кнопками для набора цифр и букв. Дисплей обладает разрешением 320 х 240 пикселей при размере диагонали 2,4 дюйма. Гаджет поддерживает работу с двумя SIM-картами в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.Стоимость смартфона составит 35 долларов.