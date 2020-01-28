Недорогой смартфон Nokia 5.2 получит двойную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia 5.2, который еще не был представлен официально. Утверждается, что перед нами аппарат среднебюджетного класса, который унаследует дизайн популярного Nokia 6.2. Смартфону прочат восьмиядерную платформу Snapdragon 632, 6,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, сдвоенную основную камеру с датчиками изображения разрешением 16 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, а также батарею ёмкостью 3500 мАч. Базовая версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти обойдется в 169 евро. Официальный анонс Nokia 5.2 ожидается в конце февраля в рамках выставки MWC 2020.